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「草原鵰」失聯整個夏天 「漫遊簡訊」讓研究機構「破產」

俄羅斯的一個野生動植物組織，為了追蹤13隻瀕危的「草原鵰」（Steppe Eagle），為牠們戴上固定發送「座標位置」訊息的追蹤器，沒想到其中一隻居然飛往伊朗！讓該組織收到讓他們「破產」的數百則「國際漫遊」簡訊！（圖擷取自Telerram）

俄羅斯的一個野生動植物組織，為了追蹤13隻瀕危的「草原鵰」（Steppe Eagle），為牠們戴上固定發送「座標位置」訊息的追蹤器，沒想到其中一隻居然飛往伊朗！讓該組織收到讓他們「破產」的數百則「國際漫遊」簡訊！（圖擷取自Telerram）

2019-10-27 23:58:38

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯的一個野生動植物組織，為了追蹤13隻瀕危的「草原鵰」（Steppe Eagle），為牠們戴上固定發送「座標位置」訊息的追蹤器，沒想到其中一隻居然飛往伊朗！讓該組織收到讓他們「破產」的數百則「國際漫遊」簡訊！

綜合外媒報導，新西伯利亞野生動物康復中心的俄羅斯研究人員，替13隻從2015年被國際自然保護聯盟列為瀕危物種的「草原鵰」戴上每天發送4次座標位置文字訊息的追蹤器，而其中名為「Min」的草原鵰在「失聯」整個夏天後，於10月初抵達伊朗時，讓該組織一次收到牠失蹤的「5個月」所累積的簡訊！

該研究中心的負責人施奈德（ Elena Shnayder）表示，一則簡訊本來只需要花費2至15盧布（約1至7元台幣），但「Min」的國際簡訊一則就要價49盧布（約23元台幣），準備支付13隻草原鵰「簡訊」的實驗經費，都用來支付「Min」要價數千盧布的電話帳單！

因此，這些研究人員向民眾發起了「為老鷹支付手機費」活動，藉由募集草原鵰的手機費，讓牠們能繼續研究這些鳥類的飛行路徑；至今，該活動已募集超過10萬盧布（約4萬4000台幣），而該機構也在與電信商MegaFon協商後，獲得「Min」與12隻草原鵰的「漫遊費用」將可享有「電信優惠」。

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