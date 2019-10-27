每天傳簡訊給過世父親 她4年後接到回訊

美國阿肯色州女子帕特森（Chastity Patterson）在父親過世以後，每天都會傳簡訊到爸爸的手機門號裡報告自己的生活，如今在父親逝世4週年竟然真的得到了回覆。祈禱守夜示意圖。（法新社）

2019-10-27 16:08:19

〔即時新聞／綜合報導〕天國來訊？美國阿肯色州女子帕特森（Chastity Patterson）的父親4年前撒手人寰，但她每天都還是會傳簡訊到父親手機門號裡報告自己的生活狀況。然而，帕特森在爸爸逝世4週年前一天送出的簡訊，竟然真的得到了回覆。

據《福斯新聞》報導，帕特森在這封簡訊中重新整理了自己4年來的生活，包括如何戰勝癌症、如何以優異的成績從大學畢業、如何墜入愛河並被傷害得痛徹心扉，帕特森說到這裡還撒嬌似地向父親說「你一定會宰了他」。

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然而，帕特森這次的簡訊有了回音，一名自稱布拉德（Brad）的男子在回訊裡表示，由於他的女兒5年前車禍去世，這些年來帕特森給逝去父親的文字讓他有了活下去的動力。

布拉德說，多年來他默默讀著帕特森的簡訊並看著她一路成長，其實一直很想回覆，但又害怕讓帕特森傷心。這次看到帕特森給父親的簡訊，讓他不禁希望假如自己的女兒還活著，也要成為像帕特森一樣的女孩。

帕特森收到布拉德回訊後，將這段奇妙的遭遇PO到臉書上，引來13萬人按讚、26萬次分享、1.8萬人留言。其中有人好奇布拉德怎麼會使用到帕特森父親的門號，不少網友都跳出來解釋，原來大概過了半年左右，逝者的手機門號就會被釋出供他人使用。

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