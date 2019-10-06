新娘婚禮戴「骨灰」美甲 就像父親牽她步入禮堂

2019-10-06 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕英國26歲的女子沃爾頓（Charlotte Walton）在8月與33歲的丈夫尼克（Nick）結婚，但她的父親巴伯（Mick Barber）卻因為癌症，在幾個月前過世，未能如願參加她的婚禮，「親手」將女兒交給新郎；當沃爾頓不知該如何是好時，她的「美甲師」表妹克里斯蒂（Kirsty Meakin）提出「用骨灰來做水晶指甲」的點子，讓巴伯就像「握著」女兒的手「參加」婚禮一樣！

綜合外媒報導，沃爾頓的父親巴伯在2017年被診斷患有前列腺癌，雖然她和丈夫將婚期訂在今（2019）年8月30日，但因癌細胞最後擴散到他的淋巴以及骨骼，最後在4月時不幸過世，沒如願參加女兒的婚禮、親手將女兒交給新郎；沃爾頓對此非常沮喪，因為她也一直夢想著父親能親自帶她步入禮堂，而她的「美甲師」表妹克里斯蒂突然想到，不如將巴伯的「骨灰」加入沃爾頓為了婚禮做的水晶指甲中！

沃爾頓除了非常喜歡表妹提出的主意，也相信在IG擁有100萬追蹤者的「知名美甲師」克里斯蒂絕對能為她打造出一副精緻又別具「意義」的水晶指甲；而克里斯蒂也確實做到了，她將舅舅的骨灰與其它水鑽裝飾完美搭配，為沃爾頓打造出專屬的「回憶美甲」，也將做指甲的影片、成品照片放到自己的IG及YouTube上，紀錄這個美好、溫暖又別出心裁的故事。

沃爾頓表示，從小父親就很寵她，雖然她提出的要求第一時間都會被父親拒絕，但她的父親都會在5分鐘後默默的替她完成，在她得知父親時日不多後，雖然已經加緊腳步準備婚禮，但還是來不及趕上，讓她一直身陷在自責與傷心中，因為她知道父親有多渴望能參加她的婚禮；直到戴著克里斯蒂替她做的「回憶美甲」參加完婚禮，沃爾頓表示，能感覺就像父親一直握著她的手一樣。

婚禮過後，沃爾頓將水晶指甲卸下後，將它們保存在裝有父親照片的相框上放在家裡，讓最愛的父親能「精神」上永遠陪著她。

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