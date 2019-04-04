小女孩寄母親節卡給亡母 竟收到「來自天堂」的回信！

2019-04-04 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕3月31日是英國今年的母親節。一名4歲女孩在媽媽過世後，畫了一張母親節卡片寄到「天堂」給媽媽，沒想到竟然收到回信了！

綜合媒體報導，4歲女孩倫農（Ella Lennon）的媽媽於去年12月因腦癌過世，今年3月31日是她第一次度過沒有媽媽的母親節。她親手做了一張母親節卡片，投到郵筒，寄給住在「天堂雲朵裡天使之門1號」的媽媽。家人都知道，媽媽已經無法回應倫農的想念，沒想到，2天後倫農竟然收到了回信。

回信來自英國皇家郵政（Royal Mail）的一名員工，他在整理信件時，決定代替倫農媽媽回信給她。信件內容寫著：「給我最美的艾拉：謝謝妳送我這麼特別的母親節卡片。妳對我來說是最獨一無二的，我非常非常愛妳。妳會成為一個非常聰明又特別的女孩，我一定會以妳為榮。每一天，我都會在天堂裡看著妳長大、守護著妳。」

當倫農一家收到這封回信時，全家都非常開心。倫農的阿姨羅斯（Linda Ross）更在推特上分享這個故事。她寫道：「在我姊姊上天堂後的第一個母親節，倫農寄了張卡片到天堂給媽媽。今天，英國郵政裡，一個善良的陌生人回信給她，讓她非常快樂！她的小臉上是大大的微笑。這個世界上有很多善良的好人，感激不盡！」。許多網友都被感動，目前這則推文已經超過1萬3000次轉推，7萬8000人按讚。

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