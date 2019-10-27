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東京成田機場今起延長起降時間 居民憂噪音困擾

日本成田機場27日起延長夜間跑道使用時間，居民則擔心噪音狀況更加嚴重。（彭博）

日本成田機場27日起延長夜間跑道使用時間，居民則擔心噪音狀況更加嚴重。（彭博）

2019-10-27 22:14:40

〔即時新聞／綜合報導〕日本成田機場27日起實施冬季營運時間表，跑道夜間使用時間延長1小時至次日凌晨0點。這是成田機場自1978年啟用以來首次延長。雖然旅客受惠，但居住在航線下的居民則擔心噪音狀況更加嚴重。

《共同社》報導，千葉縣及週邊地方政府、國土交通省、成田國際機場公司（NAA）共同達成協議，目的是提高成田的國際競爭力，延長使用對象為A、B兩條跑道中的A跑道。

根據NAA，冬季時刻表晚上10點以後起降的航班比去年冬天增加44個，總計126個。該段時間新增的僅1班貨機，其餘都是既有航班延後起降。NAA社長田村明比古強調，此舉是「在有限的時間內，增加了航班計畫制定的彈性」。

成田機場早在啟用之前就受當地居民強烈反彈，運用時間長年維持在早上6點至晚上11點。根據最新計畫，除了原有的雙跑道，今後將建設第三條跑道，最終機場運用時間將再延長1個半小時，從早上5點至翌日凌晨0點30分。一位男性居民表示：「對於生活節奏能否跟得上隨便飛行的飛機感到不安。」

各航空公司對新計畫的反應不一。某航空公司相關人士稱：「很多航空公司目前都在觀望。」

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