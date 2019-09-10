上萬人留宿成田機場渡過混亂一夜 外國客：應變能力要加強...

2019-09-10 12:24

〔即時新聞／綜合報導〕今年第15號颱風法西昨日登陸日本千葉縣，是有紀錄以來登陸關東的最強颱風，強風豪雨籠罩東京大都會帶，關東地區主要門戶成田機場甚至一度對外交通中斷，1.3萬名旅客困在這座「陸上孤島」，渡過混亂一夜，許多外國遊客認為成田機場對此應變不足，希望能在東京奧運到來前做出改善。

據日本《NHK》報導，成田機場的交通在昨天一度完全中斷，與東京都心連結的JR、京成電鐵以及巴士都處於停駛狀態，而由於颱風法西侵襲，多數航班都因此取消，造成大量遊客被迫在成田機場內留宿。成田機場指出，第一航廈約有3300名旅客，第二航廈約有9300名旅客，第三航廈則是約有700人，合計超過13300人昨天（9日）在機場內留宿。

成田機場方面提供水、蘇打餅乾及睡袋等合計1萬8000份物資給機場的遊客，另外還備有240台智慧型手機充電設備。而京成電鐵今日一早正常營運，許多遊客推著行李排隊買車票離開機場，逐漸消化機場內部人潮。

另外，《日本經濟新聞》直擊成田機場昨晚的一夜混亂，許多遊客都在燈火通明的航廈內直接套著睡袋「席地而睡」，航廈所到之處都是來自世界各地卻同樣疲憊的遊客，許多外國觀光客都對於滯留日本感到不安。

許多外國遊客昨日想詢問工作人員交通行駛狀況，但因為語言問題無法溝通；有外國遊客花了半小時穿過人群，到了英語詢問處，卻無法得知最新資訊。而機場內雖然有播放多國語音廣播，但有觀光客認為廣播聲音不清楚，很難了解廣播內容。

一位25歲的美國旅客原本昨天要在成田機場轉機飛往台灣，但因為航班取消只能留在機場過夜，他提到在機場過夜時根本完全沒有睡著，今天想盡快躺上床休息，於是決定先暫緩到台灣，趕緊搭電車進東京都內找飯店休息。

一名首次到日本觀光的葡萄牙旅客強調，他希望成田機場能增加外語能力強的工作人員在機場來回查看，就算只有提供最新訊息，也能緩和旅客的不安，加上東京明年就要舉辦奧運，到時候不懂日文的觀光客一定會更多，希望成田機場要改善這種情況。

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