法西登陸日本逾93萬戶停電 鐵路、航班均有異動

2019-09-09 08:36

〔即時新聞／綜合報導〕今年第15號颱風法西直撲日本，颱風中心於今清晨在千葉市登陸，在當地造成強降雨，日媒報導指出，截至今晨包含千葉、神奈專、靜岡等縣共有超過93萬戶停電，雖然截至目前並未傳出有人意外身亡，但也傳出數起輕傷消息。

颱風法西中心於當地時間今清晨約5點登陸千葉市，並持續朝北北東方向走，同時它也是千葉市史上第一個測得最大瞬間風速達每秒57.5公尺的颱風，最大陣風時速207公里，相當於17級強陣風。受其逼近影響，截至今上午8點，有大約93萬1800戶停電；包含東京、神奈川縣、靜岡縣共有約39萬人接到「避難勸告」，加上颱風的雲雨帶完整，為經過的區域都帶來強降雨，日本氣象廳研判，受到大雨影響，靜岡縣有些地區發生土石災害的危險性非常高，氣象廳對多個地區發布了「石災害警報」，包含神奈川縣、千葉縣、埼玉縣合伊豆大島等。

JR東日本公司今日也宣布，為了檢查電車架線的安全，旗下位於首都圈的所有鐵路，今日從首班車到上午8時左右的班車停駛，這也是JR東日本首度實施從第一班車就停駛的大規模計畫性停駛。另外，地下鐵東西線的東陽町到西船橋的區間，明天從首班車到上午10時左右的班車停駛、地下鐵有樂町線的豐洲至新木場之間的區間，明天上午首班車到上午8時為止的班車暫時停駛。此外，多摩單軌電車明天首班車到上午8時左右的班車暫時停駛。

至於航班異動部分，日本國內線共有106個航班被取消，國際線部分在成田機場和羽田機場則各有1班取消。

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