中國驚傳恐怖醫療暴力！癌患持刀刺死主治醫生

2019-10-22 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國甘肅今（22日）發生一起嚴重的醫療暴力，一名42歲的女醫師遭其主治的癌症患者持刀猛刺，傷重不治。

綜合媒體報導，位於蘭州的甘肅省人民醫院今發生一起嚴重的醫療暴力事件，一名54歲楊姓病患在肛腸科持刀猛刺42歲馮姓女醫生，被害醫師在院方全力搶救下，仍回天乏術，傷重不治，兇嫌也立刻被警方逮捕。

報導指出，楊嫌罹患直腸癌，曾在這間醫院進行手術，而主治醫生正是這名不幸遇害的女醫師，目前警方正在偵辦中，未透露行兇動機等細節。

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