英相未署名致函歐盟 請求延後脫歐期限

2019-10-20 12:39

〔即時新聞／綜合報導〕英國國會昨（19）日通過提案，擱置強森版脫歐協議，「班恩法案」（Benn act）也隨即啟動，迫使英國首相強森（Boris Johnson）致函歐盟請求延後脫歐期限，但信上並沒有強森本人的簽名。同時，歐盟方證實已收到英方的延後請求，將展開諮詢程序。

綜合外媒報導，強森昨晚寄送一封信件的影本給歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk），請求延後脫歐期限至2020年1月31日。此信件最後僅署名「大不列顛及北愛爾蘭聯合王國首相」，未見強森的親筆簽名，似乎是想藉此規避他本人的責任。先前，強森曾說過「寧死於溝渠也不會請求歐盟延後脫歐」。

圖斯克於布魯塞爾當地時間昨晚11時於推特上證實，他已經收到來自英國的延後請求，並表示自己將開始諮詢歐盟成員國領袖們的意見，以便作出回應。

英國國會昨日先行表決被強森驅逐出黨的前保守黨議員萊特溫（Oliver Letwin）所提之修正案。這項提案要求在未就脫歐施行細則完成立法前，暫停表決強森版脫歐協議，最後在322票贊成、306票反對下通過，後表決的強森版脫歐協議因而遭到擱置。

萊特溫的修正案通過後，英國國會上月通過的「班恩法案」也隨即啟動。班恩法案規定英國首相，若19日前未於國會通過脫歐協議，也未取得國會同意無協議脫歐，則必須致函歐盟請求延後脫歐期限。

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