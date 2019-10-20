英相致函延遲脫歐後... 再寄署名信件表明反對立場

2019-10-20 14:01

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英相未署名致函歐盟 請求延後脫歐期限

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相強森（Boris Johnson）版本的脫歐協議昨（19）日在英國國會遭到擱置，強森除了依法致函歐盟請求延後脫歐外，又寄出另一封署名信件，表明他認為延後脫歐是個錯誤，更附上一封備註，解釋請求延後脫歐的信函是為了遵守法律。

綜合外媒報導，強森版脫歐協議昨日在國會遭到擱置後，強森依據「班恩法案」（Benn act）的要求致函歐盟，請求延後脫歐期限至2020年1月31日。但這封信件中只署名「大不列顛及北愛爾蘭聯合王國首相」，未見強森本人的親筆簽名。

此外，強森還寄出有他親筆簽名的第2封信，表明他認為延後脫歐是個錯誤，會「傷害到英國與我們歐盟夥伴的利益」。強森表示，英國政府會加緊努力讓強森版脫歐協議得以通過，並強調他有信心在10月31日（原脫歐期限）前完成這件事。

除了上述2封信外，英國政府還附上一封英國駐歐盟代表巴羅（Tim Barrow）的備註，解釋第1封請求延後脫歐期限的信件，是為了遵守英國國會上月通過的「班恩法案」。

《BBC》政治新聞編輯昆斯伯格（Laura Kuenssberg）認為，英國政府寄出這3份文件是「具有爭議性的」，將引發強森是否試圖規避法院的爭議，並可能很快就會鬧上最高法院。

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