正視中國威脅！ 立陶宛議員︰應與俄羅斯威脅同等級看待

2019-10-13 16:15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「反送中」民主抗爭8月底發起「香港之路」人鏈行動時，立陶宛民眾同步相挺，卻遭到親中國團體蠻橫阻撓。在立陶宛國家廣播電視台（LRT）近日發表調查報告，指中國駐立陶宛大使館協助干擾合法示威後，該國議員和專家呼籲，國家應將中國威脅與俄羅斯威脅同等級看待。

據報導，港人在8月23日串起長達44公里的守護香港人鏈，立陶宛首都紐爾紐斯民眾也群起響應，不料遭親中人士持五星旗抗議，甚至有中國大使館人員與民眾扭打，令立陶宛外交部向中國大使館發出外交照會、加以譴責，惟中方否認參與。

然而，LRT團隊近日公布詳細調查報告，指稱有明確證據顯示，中國大使館人員確實組織非法活動、滋擾合法的示威集會，其中包括中國駐立大使申知非本人。此外，當地中國公民的組織，也與中國大使館關係密切。

身為挺香港人鏈活動發起人之一的立陶宛國會議員阿頓梅納斯（Mantas Adomenas）指出，中國政府是「非常有遠見的」，他們會強化中方在立陶宛的立場，以便達成長期目標，「我們在對俄國威脅保持戒慎之際，也必須對不相上下的中國威脅（某些情況下甚至更危險）有足夠了解。中國正試圖控制立陶宛的政治階層，以擴張其影響力，或進一步分裂歐盟抵抗中國影響力的政治力量。」

芬蘭智庫「歐洲對抗混合式攻擊挑戰中心」（The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats）分析師Vytautas Keršanskas警告，立陶宛或許未直接關係到中國的核心利益，但確實是中國全球布局的一環。況且，立陶宛國家安全局與國防部第二行動局等情報機構，年初首度在報告中，將中國和俄國同視為國家安全威脅，更有助各界看清局勢。

Vytautas Keršanskas也指出，中國駐立大使館參與破壞挺香港示威一事顯示，北京正利用「灰色手段」追求其在立陶宛的「情報和政治利益」，遙控當地中國公民組織展開行動即為一種。他強調，由於立陶宛是美國盟邦，中國自然會出手拉攏，因為建立一個對中國態度正面的北約成員國，對中方非常重要。

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