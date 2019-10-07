立陶宛議員登報籲設台灣代表處 外交部樂見加強合作

2019-10-07 15:54

〔記者呂伊萱／台北報導〕3位立陶宛議員投書呼籲「別再慶祝中國建政，應在台灣設立陶宛代表處」。外交部發言人歐江安今天說，外交部感謝這3位議員以具體建議展現對台灣的支持，立陶宛若能如同歐盟及其他會員國在台灣設處，相信將能進一步加強雙方的合作，也符合歐盟整體的歐亞連結策略。

中國駐立陶宛大使館近日因為未經協調就要在天橋放煙火慶祝國慶，遭到當地政府拒絕，引發爭議。

立陶宛國會議員奧茉娜（Ausrine Armonaite）、帕季格（Zygimantas Pavilionis）與歐竹拔（Audronius Azubalis）於1日以「與其慶祝共產主義中國建立，不如在台灣設立陶宛代表處」為題，聯名投書立陶宛媒體。

文中指出，10月1日應是紀念共產主義受難者的日子，公開呼籲立國應基於與台灣的共享利益與價值，效法其他歐盟會員國在我國設立代表處，以展現立陶宛對民主自由的支持。

歐江安今天對此表示，感謝立陶宛國會友我議員以具體建議展現對台灣的支持，未來立陶宛若能如同歐盟及其他會員國在台設處，相信將能進一步加強雙方的合作，也符合歐盟整體的歐亞連結策略，我國也願持續與立陶宛友我各界深化合作，推動台立關係進一步發展。

歐江安也提及，投書的3位議員今年8月首次訪台，實地了解台灣的自由民主制度及經濟發展成就，對我國與歐盟及其會員國間的密切合作留下深刻印象，從而呼籲立陶宛應在我國設處，以提升台立雙邊關係。

台灣與立陶宛近年關係提升，並共享民主、自由及人權等普世價值，今年4月，立陶宛國會就有高達80位議員聯名致函WHO，要求邀請台灣參與WHA，顯示立陶宛民意對台灣的普遍好感。

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