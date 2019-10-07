別再慶祝中國建政！立陶宛議員登報籲「在台設代表處」

2019-10-07 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國日前慶祝建政70週年，中國駐立陶宛大使館預計在天橋放煙火慶祝國慶，遭到當地政府拒絕，稱過程中沒有經過協調，且是共產國家的慶祝活動。對此，有3名立陶宛議員登報呼籲「別再慶祝中國建政，應在台灣設立陶宛代表處」。

前台北市觀傳局長簡余晏昨日在臉書發文表示，3位曾訪台灣與立法院長蘇嘉全了解台灣與波羅的海國家情況的議員帕季格（ŽygimantasPavilionis）、奧茉娜（AusrinėArmonaitė）與歐竹拔（AudroniusAžubalis）議員，聯名在立陶宛第一大報登報，主張立陶宛不要再慶祝中國建政，應在台灣設立陶宛代表處，且加強經貿交流。

報紙標題寫道「與其慶祝共產主義中國建立，不如在台灣開設立陶宛代表處」，中國人在立陶宛的慶祝活動遭到取消，許多民眾特別於1日當天舉辦支持西藏活動，在維爾紐斯白橋上聲援受害者。

立陶宛議員們指出，雖西方各國奉行一中政策，但能同步與台灣緊密合作。議員們更形容訪台經驗「驚訝台灣的進步和潛力，尤其遭到中國網絡和宣傳攻擊，成功捍衛民主自由，是全球第21大經濟體，競爭力第17位，經濟自由度第13位，投資環境第3位。」

議員們提到，德國、波蘭、美國和日本都在台北開設代表處，立陶宛也應跟進，並全面加強學術、經貿交流。且在台北的德國研究所長托馬斯（Thomas Prinz）告訴他們，台灣的5G芯片、電腦元件、生技新治療、網路安全、金融電子系統、人工智能、機器人和替代能源等技術都相當值得立陶宛與台灣合作。

報導形容台灣為「亞洲政治自由之光」，呼籲立陶宛應給台灣更多支持，成為第一個建立貿易與文化代表處的波羅的海國家，議員最後拋出疑問，「立陶宛當局是否敢實現這個雄心勃勃的任務，同時在外交政策中建立平衡」是值得思考的問題。

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