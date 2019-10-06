十一慶祝中國國慶 白狼自爆集會早喬好 警方駁斥︰絕無放水

2019-10-06

〔記者林家宇、蔡亞樺、劉慶侯／台北報導〕統促黨十月一日在台北火車站前的交七廣場搭建舞台，公然慶祝中華人民共和國建國七十週年，警方處理過程引發爭議，多位市議員昨在議會質詢時，出示統促黨總裁張安樂直播時自稱活動前已與警方「喬好」，質疑警方「放水」，要求市警局一週內提出調查報告。

市警局長陳嘉昌答詢指出，中正一分局分局長完全按照法律及考量現場狀況指揮，絕無放水。負責審核遊行活動的中正一分局稍後也回應表示，「對方在第一次申請時即被警駁回，此後無任何協調」。

議員簡舒培質詢時抨擊，警方事先已掌握情資，舞台也大剌剌寫著「慶祝中華人民共和國成立七十週年」，完全可依國家安全法即刻處置，卻放任活動進行，為匪宣傳完才驅離、移送。

議員許淑華則出示一段張安樂直播影片，片中張自爆和警方「喬好」、「跟去年一樣，兩個小時，舉牌三次，我們解散」；她批評警方姑息養奸、縱容包庇，並諷刺白狼爆料之舉，是「警方遭黑道出賣」。

陳嘉昌坦言，此案在處理上確有疏失，但反問許︰「妳不聽我們的話，要聽白狼的話嗎？」

議員要求警方提出報告

議員梁文傑說，張安樂的指控非常嚴重，但所說內容符合當天的時間點，因警方避免現場滋事，「喬好不是沒有案例」，他要求市警局詳盡調查，一週內提出報告。

警方稍後解釋，統促黨在申請遭駁回後，改以「民俗活動」為由辦活動。活動剛開始的內容確實符合民俗活動，但張安樂上台演說後，活動開始變調，警方隨即連續四次舉牌警告，未來也將依蒐證畫面追究違反集遊法罪責。

對於張安樂直播時的說法，中正一分局也到其臉書發文澄清，要求勿再散播不實言論，否則將依法究處。

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