英國會議員聯合聲明：支持台灣參與國際刑警組織

2019-10-12 15:39

〔即時新聞／綜合報導〕英國國會「台英國會小組」共同主席伊凡斯（Nigel Evans）及羅根（Lord Rogan）近日發表聯合聲明，呼籲國際刑警組織（INTERPOL）邀請台灣以觀察員身分參加15日至18日於智利舉辦的第88屆大會。

英國下議院議員伊凡斯及上議院議員羅根發布聯合聲明表示，他們長期以來支持台灣有意義地參與各個國際組織。對於台灣因為「不必要的政治考量」而尚未被邀請參加第88屆國際刑警組織大會，他們甚感失望。他們相信，這反而會阻礙國際社會的集體利益。

聲明指出，國際刑警組織憲章第2條明定，該組織的宗旨是「促進並確保所有刑警當局之間最廣泛的相互協助」。跨國化的犯罪日益猖獗，因此必須建立可靠且無縫的全球執法網絡，而台灣的存在對實現此一目標是至關重要。

聲明進一步指出，台灣有2350萬人，人口數超越國際刑警組織中的100多個國家。台灣是人流、物流、金流的匯集地，單單2018年就有超過6890萬人次的旅客曾經來到台灣。台灣持續被國際刑警組織排除在外，將削弱全球打擊跨國犯罪的努力。

聲明強調，台英國會小組支持台灣有意義地參與國際刑警組織，包含以觀察員身分參與該組織的大會，以及獲取進入「I-24/7」全球警察通訊系統的權限等。

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