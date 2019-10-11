白宮請願網站發起連署 「正式承認台灣是國家」

2019-10-11 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮連署請願網站近期受理一項請願案：「美國應該正式承認台灣在過去60多年來是獨立國家」，目前仍須超過8萬人連署方能成案，美國政府就須依法在連署書設立之日起算60天內，也就是在12月7日之前公開回應此請願內容。

美國白宮「WE the PEOPLE」網站10月7日經署名「K.W.」的民眾發起連署，提案內容顯示，2300萬位台灣人居住在台灣，這裡是一個擁有60年自治權的島國，也是其他亞洲國家效仿的對象，台灣在1996年舉辦第一次總統大選，象徵從獨裁政權轉變成民主制，過程中沒有發生流血衝突。

提案內容指出，台灣是美國盟友，在災難期間透過人道主義救援、派遣救援隊向其他國家提供援助，也是太平洋地區的戰略合作夥伴，同為世界遏制中國的成員，現在是時候讓2300萬位台灣人加入聯合國了，只有在美國正式承認該國的情況下，其他國家才會跟進承認台灣是國家。

截至今（11）日晚間7點30分，該網站已有1萬5188位網友參與連署，尚缺8萬4812份連署書才能成案，當在30天內、11月7日前收集完10萬份連署書後，美國政府須依法在連署書設立之日起算60天內，也就是在12月7日之前公開回應此請願內容。

詳情請點下方連結：

美國白宮「WE the PEOPLE」網站傳送門

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