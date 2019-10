英智庫分析中方停撥對台熱線 葛來儀：沒人期待他們用

2019-10-03 00:12

〔即時新聞/綜合報導〕英國智庫近期分析指出,前總統馬英九與中方約定的「兩岸熱線」停用,是台、中關係凍結的部分原因,美國智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)亞洲事務資深顧問葛來儀(Bonnie Glaser)認為,「沒人期待中國真的會在面對危機時使用熱線」。

英國智庫「國際戰略研究所(IISS)」分析,台灣前總統馬英九2015年9月與中國領導人習近平,在新加坡進行「馬習會」時曾約定「兩岸熱線」,但在2016年1月蔡英文和民進黨贏得選舉後,中國拒絕使用這一管道與台灣溝通,是兩岸關係凍結的部分原因。

「國際戰略研究所(IISS)」分析也提到,現在中國和台灣之間幾乎沒有軍事平衡可言。中美之間的差距也正在縮小,且中國針對美國協防台灣的能力發展軍武,基於目前的趨勢來看,除非美國有突破性的技術,否則可能會在10年內失去捍衛台灣的能力。

葛來儀閱讀完分析報告後,不苟同上述事項,她認為,美中軍事平衡並非習近平或未來的中國領導人在確定對台政策時考慮的唯一因素,因此戰略危機並沒有無法避免的上升趨勢,且中國是在與台灣風平浪靜的時期使用熱線,沒有人真的期待他們會在遇到危機時撥打熱線。

葛來儀推特全文

Hotlines are used by the Chinese in peacetime. No one really expects they will use them in a real crisis. https://t.co/wPQEbJDONd

The military balance is not the only factor that Xi Jinping or future Chinese leaders will consider in determining policy toward Taiwan. I don't see an inevitable uptick in the risk of strategic crisis. https://t.co/AlfZcV9Opd