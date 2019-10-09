自由！紅牛廣告被控諷刺中國 五毛氣炸揚言抵制

2019-10-09 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕扯上香港爭民主話題，中國最近抵制美國職籃（NBA）、動畫「南方四賤客」，負面效應卻持續延燒；又傳出知名機能飲料大廠紅牛（Red bull）也加入戰局，廣告片被發現竟出現爭取「自由」的示威者被鎮暴警察追捕的橋段，中國網友氣炸痛罵：「滾出去。」

中國網友近期在微博貼出紅牛廣告片，當中能見舉著「Liberte（自由）」、「Freedom」標語的示威者，接連被警方取走告示牌或當場抬走，廣告末段出現1群穿著鎮暴裝、手拿警棍的員警，看著示威者長了翅膀從天上飛過，還拉著1張「自由」布條。

中國網友認為，此喬段無疑是在諷刺時事，揚言抵制紅牛在中國的商業行為，不少台灣鄉民看見消息，紛紛在批踢踢實業坊留言表示，「中國可不可以抵制全世界阿」、「支持自由民主=反中國？這邏輯很厲害」、「中國會不會發抵制清單小卡？」、「快點封鎖全世界」。

但也有中國網友稱，這段影片是奧地利紅牛公司在2014年於台灣投放的一系列廣告的其中一支；中國「紅牛官方微博」今（9）日發表聲明指出，堅決反對和抵制一切損害中國利益、人民感情的行為，否認與拍攝該支廣告的紅牛公司有關係，藉此希望不會受到民眾抵制。

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