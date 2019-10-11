友邦警政高層首串聯 正義之聲挺台參與INTERPOL

2019-10-11 15:17

〔記者呂伊萱／台北報導〕國際刑警組織（INTERPOL）年會下週登場，但台灣今年仍無法參與。馬紹爾、諾魯、吐瓦魯、帛琉、聖露西亞、聖克里斯多福、貝里斯與瓜地馬拉等多個友邦，首次由警界串聯共同發聲，支持台灣參與INTERPOL，齊聲說「為了一個更安全的世界，台灣幫得上忙！」

國際刑警組織（INTERPOL）將於10月15日至18日在智利召開大會，但台灣不僅不具會員身分，我方提出以觀察員身分參與等訴求，也都遭到回絕。

外交部今天發布一則影片，馬紹爾群島警政署署長喬治藍維（George Lanwi）、諾魯警政署署長柯瑞卡勒伯（Corey Caleb）、吐瓦魯警政署署長路卡法勒福（Luka Falefou）、帛琉法務部公共安全局長阿羅歇亞隆斯（Aloysius Alonz）、聖露西亞民政、法務暨國家安全事務部長赫曼吉爾弗朗西斯（Hermangild Francis）、聖克里斯多福及尼維斯皇家警政署署長希洛伊布蘭迪（Hilroy Brandy）、貝里斯警政署署長卻斯特威廉斯（Chester Williams）和瓜地馬拉警政署署長卡洛斯多翁（Carlos Roberto Tohom Escobar）等友邦警界高層，一同現身挺台灣參與。

友邦的警界代表們說，台灣有能力、也樂意為國際社會做出貢獻，「台灣藉由參與國際刑警組織，能夠為我們提供協助，我們支持台灣參與國際刑警組織，為了一個更安全的世界，台灣幫得上忙！」

警政署刑警局局長黃明昭則表示，台灣不具國際刑警組織會員身份，無法迅速與國際社會分享關於犯罪和可疑活動的資訊，這將造成全球防治犯罪的一大缺口，增加世界安全風險，台灣願意也能夠盡一份世界責任。

未能參與INTERPOL，使我國無法在包括「I-24/7全球警察通訊系統」及「遭竊及遺失旅行文件資料庫」在內等17個重要的資料庫取得最即時資訊，讓台灣曝露在國際犯罪集團的威脅下，更讓全球治安出現漏洞。

外交部呼籲INTERPOL應堅守中立及專業立場，抗拒政治干擾，儘速接納台灣參與。

影片連結：

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