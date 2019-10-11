「打擊犯罪不能沒有台灣」 加國警界期刊登我刑事局長文章

加拿大警界期刊Blue Line刊登黃明昭專文。（記者張伶銖攝）

2019-10-11 06:18

〔駐加特約記者張伶銖／溫哥華10日報導〕加拿大全國性警界及執法機構期刊Blue Line在加拿大時間10月10日，於網路版刊登由我國內政部警政署刑事警察局局長黃明昭撰寫「全球打擊跨國犯罪 不能沒有台灣」的文章，以表達對台灣加入國際刑警組織的支持。黃明昭在文章中更籲請各國支持台灣以觀察員身分有意義參與10月15日至18日在智利舉行的國際刑警組織大會，以維護全球利益。

黃明昭強調，由於政治因素，台灣無法有意義參與毒品暨犯罪辦公室和國際刑警組織的相關會議，也無法獲取國際刑警組織「I-24 / 7全球警察通訊系統」即時共享的關鍵情報，也無法使用「遭竊及遺失旅行證件資料庫」。台灣也無法參加相關活動和培訓課程，這可能會在打擊毒品犯罪，確保公共安全和打擊恐怖主義的全球努力中造成重大漏洞。

儘管如此，黃明昭說，雖然條件艱鉅，台灣警察仍不遺餘力地打擊國際犯罪，成功破獲多起跨國犯罪活動。例如，2018年，台灣與泰國警方合作大規模掃蕩跨國經濟犯罪，順利追回1.2億泰銖。

黃明昭舉諸多例證說明台灣警察如何參與國際打擊犯罪。例如，在2018同年，台灣與菲律賓聯合逮捕一名販毒潛逃台灣的菲律賓市議員。

另外一例是，在2017年10月時，台灣遠東國際銀行Swift code金融系統遭受駭客攻擊，台灣警方成功攔截6000萬美元贓款。2016年偵破羅馬尼亞籍跨境偽造信用卡盜刷集團。

警政單位在2017年曾向相關各國提出130次國際資訊分享及協助調查請求，但僅獲得46次回應。因此，唯有參與國際刑警組織，台灣才能即時及完整獲取罪犯資訊，維護國境安全及社會治安，並與全球警察機構更緊密合作打擊跨國犯罪。

黃明昭說，台灣是連接東北亞及東南亞的重要樞紐，在瑞士世界經濟論壇的《 2018年全球競爭力報告》中排名第13位，在警察服務可靠程度方面的指標在全球排名第31位。在2018年《全球和平指數》研究報告中，台灣的安全程度在163國當中排名第34。

他說，隨著犯罪手法不斷推陳出新，各國能從別國經驗中相互學習是極為重要的。台灣參與國際打擊犯罪活動可為加拿大等國家提供協助。由於北美鴉片類毒品氾濫及以東亞為據點的犯罪組織之間的聯繫，台灣可以更有效支持加拿大當局打擊芬太尼、其他非法藥物及洗錢的努力。

他說，台灣願意並且能夠提供必要的援助，以防止國際打擊犯罪的努力出現漏洞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法