美47眾議員聯名函 籲挺台灣參與國際刑警組織

2019-09-17 11:06

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國眾議員匡希恆（John Curtis）等47位議員聯名致函美國司法部與國務院，呼籲行政部門支持我國參與國際刑警組織（INTERPOL）。外交部今對此表示誠摯感謝，也呼籲INTERPOL應儘速就台灣參與做出妥適安排。

匡希恆（John Curtis）等47位眾議員於12日聯名致函美國司法部長巴爾（William Barr）與國務卿龐皮歐（Mike Pompeo），支持台灣以觀察員身分參與國際刑警組織，以免造成全球防治犯罪缺口，徒增世界安全風險。

聯名函指出，台灣因不具INTERPOL會員身分，無法迅速與國際社會分享有關犯罪及可疑活動的資訊，形成全球防治犯罪的缺口，徒增世界各國的安全風險。

聯名函也建議美國行政部門與台灣政府合作研擬相關協議，強調台灣刑事局對國際犯罪防治可以做出具體的貢獻；聯名函建議行政部門在INTERPOL執行委員會下次會議中，提出支持台灣取得觀察員身分，以爭取其他INTERPOL會員國支持。

外交部發言人歐江安今天對美國眾議員支持表達誠摯感謝，也呼籲INTERPOL應儘速就台灣參與做出妥適安排。

該聯名函由匡希恆眾議員發起，並獲眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）、外委會亞太小組主席薛爾曼（Brad Sherman）、亞太小組共和黨首席議員游賀（Ted Yoho）、眾院程序委員會主席麥考文（Jim McGovern）、眾院「科學、太空暨科技委員會主席江笙（Eddie Bernice Johnson）等眾議員連署，展現美國國會對台灣參與INTERPOL的跨黨派強勁支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法