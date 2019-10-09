邱吉爾抽過的雪茄拍賣 這支起標價要6位數

2019-10-09 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕雪茄是英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）的標誌性符號，一名電影院女員工數十年前發現的邱吉爾抽過的一根雪茄，將於今年12月拍賣，起標價格為6000英鎊（約新台幣22.5萬元）。

綜合外媒報導，1953年，美國歌舞片《風流貴婦》（Call Me Madam）在英國倫敦舉行首映禮，邱吉爾和妻子也到倫敦聖馬丁巷的科利瑟姆劇院（London Coliseum）參與盛會，而就算看電影，邱吉爾也不忘抽雪茄。

電影院工作人員金（Violet King）後來撿到邱吉爾抽過的雪茄，並致信唐寧街10號的首相府詢問，她是否可以告訴友人這是邱吉爾抽過的雪茄，後來收到附有邱吉爾私人秘書波塔爾（Jane Portal）親筆簽名的回信，對方答應了金的要求。

金生前極為珍藏這根雪茄和信件，她的家族後代路易斯（Julian Lewis）是現在的持有人，日前將這些物品交由拍賣商Hansons拍賣。Hansons說，這根雪茄有確實的出處，狀況又相當良好，預計會讓價格提高不少。

路易斯表示，金在生前經常講述她撿到邱吉爾雪茄的故事，「她為雪茄感到非常自豪，喜歡談論它、展示給他人看」。

丘吉爾當年也在巴黎機場留下的雪茄，2年前在美國拍賣會上以超過1萬2000美元（約新台幣37萬元）的價格落槌。

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