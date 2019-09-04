英首相強森遭偶像後人打臉 邱吉爾外孫倒戈反對陣營

2019-09-04 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相強森（Boris Johnson）的「硬脫歐」之路遭逢挫敗，反對派以27票之差，奪下議事決定權，其中共有21名保守黨議員倒戈，包含英國二戰時首相邱吉爾的外孫蘇姆斯（Nicholas Soames），遭保守黨開除黨籍。

根據《路透》報導，開除蘇姆斯這位保守黨大老的舉措，是脫歐危機以來最離奇的轉折點之一，也為英國政壇投下震撼彈，除了蘇姆斯，倒戈的保守黨議員還包含79歲、下議院最資深的克拉克（Ken Clarke）、前前財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）。倒戈的議員在議會的時間總和超過330年，卻都被保守黨開除黨籍，也讓保守黨失去國會多數。

被媒體問及這是不是保守黨末日？蘇姆斯表示，「不是，但這是很糟的一晚。」他認為這是安排好的局面，這是強森他們所期盼的，嘗試舉行大選。

現年71歲的蘇姆斯在2014年被女王封為爵士，於1983年進入國會，曾擔任國防部次長，他的母親瑪莉．蘇姆斯（Mary Soames）是邱吉爾的么女。

邱吉爾在二戰時期率領英國戰勝，在英國人心中占有相當重要的地位，強森自己就是邱吉爾的粉絲，2014年還出版邱吉爾的傳記，諷刺的是，現在邱吉爾的外孫卻起來反對他。

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