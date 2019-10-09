新婚夫妻大玩自拍 竟導致新娘在內4人慘死...

2019-10-09 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕在特殊的時刻拿起手機對著鏡頭按下快門，能捕捉具有獨特意義的照片，但有些場合實在不適合自拍。印度一對新婚夫妻與家屬週日（6日）在水壩旁自拍時不慎集體滑倒摔入潭中，包括新娘在內的4人不幸身亡。

根據《CNN》報導，這起事件發生在印度南部泰米爾納德邦，25歲的佩魯馬爾薩米（G Perumalsamy）及20歲的妮維達（V Nivedha）為慶祝新婚，與兩方家屬前往當地知名旅遊景點「潘帕水壩」（Pambar Dam）拍照留念，沒想到卻有多人因地滑而不慎落水，其中4人不幸溺斃。

泰米爾納德邦警方指出，死者包括新娘妮維達與其22歲的親人史妮哈（Sneha）、20歲的坎妮卡（Kanniga）、14歲的山圖許（Santosh），而新郎佩魯馬爾薩米雖勇敢下水拯救了15歲的妹妹尤瓦拉尼（Yuvarani Perumalsamy），最終卻仍與妻子天人永隔。

根據印度《家庭醫學與初級保健雜誌》2018年的一項研究，從2011年10月至2017年11月全球約有259人在自拍時不幸身亡，其中以印度自拍死亡人數最多，占全球總數的一半以上，其次才是俄羅斯、美國與巴基斯坦。

報告顯示，多數自拍時死亡者是年齡小於30歲的年輕男性，在危險區域從事高風險行為時因風險發生而亡。

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