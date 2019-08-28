美研究：愈愛自拍上傳 「魯蛇味」愈重

2019-08-28 19:49

〔編譯陳正健／綜合報導〕在人手一機的時代，自拍是司空見慣之事，但美國最新研究指出，常自拍的人更可能被視為不討喜、沒安全感、比較失敗、對新事物比較保守。

美國華盛頓州立大學（WSU）研究人員，針對兩個學生團體進行研究。第一個團體由美國南部某所公立大學的30名大學生組成，第二個團體則由美國西北部一所大學的119名大學生組成。

研究人員對第一組學生做人格測驗，分析他們最近30則 Instagram（IG）貼文。接著，第二組學生評比他們的IG照片及個人檔案等，基於成功、外向性、自我熱衷等13個特質進行研究。

研究發現，較愛在IG上傳自拍照的人，更易給人負面特質的感覺，包括自尊較低、較不成功、較失敗、較寂寞、較不討喜、較不外向、不愛冒險、不愛嘗試新事物等。

反之，若自己的IG照是由別人拍下，而非自拍，則會被視為更外向、更愛冒險、更可靠、更成功、更自信及較不寂寞等。

研究主筆、華盛頓州立大學心理學家貝瑞（Chris Barry）指出，兩則內容相似的貼文，例如展示成就或旅遊等，自拍通常給人負面觀感，而張貼別人拍下的照片則是正面觀感。

本研究刊登於《性格研究期刊》（Journal of Research in Personality）。

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