2萬多人泳渡日月潭 多名泳客下水還直播…

2019-09-01 08:44

〔記者謝介裕／南投報導〕今年邁入第37屆的日月潭國際萬人泳渡嘉年華活動，今日熱鬧登場，吸引2萬多名泳客魚貫下水後，許多人都一邊游泳、一邊自拍，掀起一股泳渡直播熱潮，增添泳渡趣味的一面。

日月潭泳渡活動起點在朝霧碼頭，終點係伊達邵碼頭，全長約3000公尺，今年參加人數共有2萬3428人，除了台灣泳客，還有來自美國、日本、英國、法國、南非、加拿大、中國等36個國家、3000多位外籍泳客共襄盛舉，以及118位身障泳士前來挑戰自我。

今日上午7時30分許，南投縣長林明溱陪同前總統馬英九、前副總統吳敦義等人，先在水社碼頭放流一萬尾總統魚苗，象徵水庫生態源源不絕後，隨即鳴槍，2萬多名泳客便依序分批下水。

南投縣長林明溱指出，此次共有1772隊參加泳渡活動，除國外隊伍，國內科技公司、中小企業、游泳協會及各機關、學校、軍、警、消、海巡等單位，也都踴躍響應，使得泳渡不只是全民運動，更名副其實成為國際、世界級的體育活動。

尤其，日月潭是全台最漂亮的風景區，萬人泳渡已舉辦37年，國人對此活動均相當熱絡，同時成功泳渡日月潭已是人生中的一個重大體驗，他是目前唯一泳渡成功的南投縣長，不僅感到無比光榮，也期盼今年的泳渡能為大家帶來更深刻的人生經驗，且泳渡上岸盥洗後，別忘了來趟深度的南投之旅，不然，恐有入寶山空手而回之憾﹗

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