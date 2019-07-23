峇里島遊客自拍「魔鬼的眼淚」墜海 19歲猛男博命搭救

救人過程中，戴維森（右）差點溺水，所幸最後成功搭救，岸上民眾也一同協助，放了1條白繩讓2人能夠順利被拉起。（圖翻攝自臉書Video Unik & Seru）

2019-07-23 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕千萬不要因為拍照丟了性命！去年一名遊客在印尼藍夢島（Nusa Lembongan ）岩岸「魔鬼的眼淚（Devil’s Tear）」自拍，不慎失足落海，所幸被當時19歲的澳洲衝浪猛男撞見，立刻跳海搭救，日前這名猛男跳海救人的影片在網上瘋傳，引發熱議。

綜合外媒報導，一部拍攝於去年3月的「猛男跳水救人」影片日前在網上瘋傳，年紀輕輕的澳洲猛男戴維森（Jake Davison）驚見一名印尼遊客為了「自拍」藍夢島美景，不慎從懸崖「魔鬼的眼淚」落海，當時戴維森只想著救人，一躍而下。

救人過程中，戴維森差點溺水，所幸最後成功搭救，岸上民眾也一同協助，放了一條白繩讓2人能夠順利被拉起，事後落水民眾被送醫，戴維森在救援過程中，腿部受了輕傷，2人並無大礙。

戴維森回憶起當時「驚險救人記」，他說，「那一刻我覺得救不了他，甚至救不了我自己，但當時不得不這麼做」，他還說，如果下次遇到相同的狀況，他一樣會選擇跳海搭救。

戴維森呼籲，「不能小看大海的力量」，並警告民眾「不要站在懸崖邊拍照，那是拿自己性命開完笑」。

「魔鬼的眼淚」日前也發生不少「落水事件」，引發觀光局關注，據了解，「增設護欄」計畫預算已籌足，但由於相關單位「進度緩慢」，護欄遲遲沒有建好。

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