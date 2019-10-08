美海軍陸戰隊創新舉！兩棲突擊艦搭載F-35B變身輕航母

2019-10-08 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍陸戰隊創新舉！日前美利堅級兩棲突擊艦（America-class amphibious assault ship）在東太平洋進行例行訓練時，成功搭載數10架F-35B匿蹤戰機，使其從兩棲突擊艦轉型為輕型航空母艦。

據軍事網站《Defence Blog》報導，美利堅級兩棲突擊艦首艦「美利堅號」（USS America LHA-6），日前在東太平洋進行例行訓練時，達成一個新的里程碑，成功搭載數10架可以短距離起飛/垂直起降的F-35B匿蹤戰機，這些飛機屬於第3海軍陸戰航空聯隊的第13陸戰航空大隊第122打擊中隊。

報導指出，此舉為美國海軍陸戰隊戰機中隊創下歷史，因為證明了一艘兩棲突擊艦有轉變為一艘輕型航空母艦的能力，讓未來兩棲突擊艦的艦載機聯隊運用更加靈活。

「美利堅號」被設計為兩棲突擊小組的旗艦，取代艦齡逾30年的兩棲突擊艦「貝里琉號」（USS Peleliu LHA-5），與以往的兩棲突擊艦相比，美利堅級更強調航空作戰能力的強化，擁有更大的機庫、彈藥庫、航空燃料儲存與維修設施，作為兩棲登陸作戰中空中支援武力的投射平台。

原先設計「美利堅號」可容納12架V-22「魚鷹式」傾斜旋翼機，及6架F-35B支援兩棲登陸，但經過這次訓練證明，這艘45000噸的兩棲突擊艦可以一次搭載20架F-35B，轉型為輕型航母，無須再放「魚鷹式」，大幅增強航空戰鬥力，從而使兩棲部隊以及海上遠征部隊可以執行更多任務。

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