美軍將被中國逼退到關島？韓國政顧問遭王臻明狠打臉

2019-09-14 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團12日表示，中國軍事科技近年突飛猛進，未來台海若爆發危機，美航母戰鬥群無法駛近台灣海峽，恐怕要退到關島去。軍事專家王臻明對此狠打臉，美軍退到關島部屬是非常合理的戰術選擇，「戰場環境早就改變了，希望台灣的政治人物也能跟上時代腳步」。

韓國瑜12日的「國政顧問團直播」中，他的外交召集人何思因認為，中國近20年來軍事科技突飛猛進，因此，美國航空母艦戰鬥群已經無法像1996年台海危機那樣駛近台灣海峽、執行護台任務，反而會退到關島一線。

對此，軍事專家王臻明13日發臉書說，中國近年確實在軍事投注很多資源，發展出不弱的反艦能力，不過航空母艦戰鬥群展開作戰任務時，艦隊散開範圍廣達數十公里，防空網更達200公里以上，為了防範射程上百公里的反艦飛彈，美國航母戰鬥群本來就不能進台灣海峽或靠近海岸，何況美國神盾艦的防空保護範圍極大，更不能擠在一起，最少要在外海數百公里展開活動空間。

王臻明寫道，其次是美軍的長程打擊能力也在成長。20年來，不只中國，美國和世界各國都在進步，台灣的反艦能力也大幅提升；當武器射程比敵方還長時，我方退得越遠越有利，形成「我打得到人家，但是人家打不到我」的情勢，

文中舉例，未來美國F-35戰機配備的反艦型聯合打擊飛彈（JSM），射程高達500公里以上，幾年後等F-35C艦載機全面服役，美軍作戰模式可能有所改變，比以前更遠離敵方海岸；此外，正在研發的MQ-25無人加油機，像是24小時的空中加油站，若全面服役，絕對讓美國海軍的空中打擊能力更遠。

綜合上述，王臻明指出，美國航空母艦戰鬥群未來如果介入台海危機，退到關島一帶的海域部署，也是非常合理的戰術選擇，「戰場環境早就改變了，希望台灣的政治人物也能跟上時代腳步」。

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