中國國慶日前夕 解放軍首艘國產兩棲攻擊艦下水

2019-09-25 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕在中國國慶前夕，中國官媒宣布，中國海軍首艘兩棲攻擊艦今（25日）在上海舉行下水儀式，稱這艘中國首型自主研製的兩棲攻擊艦，具有較強的兩棲作戰和執行多樣化任務能力，服役後可大幅提高解放軍立體登陸能力。

據中國央視軍事報導，今上午9點許中國海軍首艘兩棲攻擊艦下水儀式在上海舉行，此次下水的新艦是解放軍075型兩棲攻擊艦首艦，排水量為2萬噸級，可以搭載20架各型直升機，同時設有塢倉，可作為兩棲車輛和氣墊登陸艇的母艦，自身防禦系統採曲中國自產「紅旗-10」近程防空飛彈和「萬發炮」近程防空系統。

報導指出，該艦定位類似於法國「西北風級」（Classe Mistral）兩棲突擊艦，可彌補解放軍現有水面艦艇直升機運作能力不足的缺點，大幅提高立體登陸，兩棲攻擊和多樣化任務能力。

兩棲攻擊艦為一種用來在敵方沿海地區進行兩棲作戰時，在戰線後方提供空中與水面支援的軍艦，其在現代軍艦中大小與排水量僅次於航空母艦的類別，許多國家將其視為「準航母」，成為艦隊核心用於海外軍事力量投射用，包含日海自「出雲級」直升機護衛艦、義大利「第里雅斯特級」（Trieste）、澳洲「坎培拉級」（Canberra-class）等。

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