「杜魯門號」維修中 美軍罕見部署「無航艦」航艦打擊群

2019-09-16 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國航空母艦「杜魯門號」（CVN-75）打擊群日前出海進行巡弋任務，不過由於「杜魯門號」配電系統出現問題，只能把航艦本身留在基地維修，其他水面艦「先行出海」部署的罕見情況。

綜合外媒報導，「杜魯門號」航艦自8月起就因配電系統出現故障，而進行維修，當時，美國海軍表示，維修工作正在進行中，盡力恢復航艦部署作業，但9月12起，原訂擔任「杜魯門號」護航艦艇的神盾驅逐艦「拉森號」（DDG 82）、「法拉蓋特號」（DDG 99）、「薛曼號」（DDG 98）與神盾巡洋艦「諾曼第號」（CG 60）等陸續出海，組成水面作戰支隊（SAG），執行海外巡弋任務。

「杜魯門號」航艦部分打擊群人員，以及原本就會編配給上述艦艇的「杜魯門號」第1艦載機聯隊（CVW-1）直升機分遣隊，也登艦部署。

第2艦隊司令路易斯（Andrew Lewis）中將坦承，由水面作戰支隊代替打擊群出海部署是「不尋常且不幸的情況」，但水面作戰支隊戰力一樣很強，當「杜魯門號」前來會合後戰力更猛。

報導指出，若即將進行海外部署的航艦有狀況，美軍通常會借調另1艘航艦支援，例如在2015年「艾森豪號」（CVN-69）無法如期完成維護時，便調派「杜魯門號」頂替。

而上一次發生拋下航艦出海的情況，發生在2013年當時「尼米茲號」（CVN-68）臨時出現問題，護航艦艇先行於2013年1月展開巡弋，「尼米茲號」則在同年3月才出發會合。

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