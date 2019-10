2019-10-06 20:30

〔即時新聞/綜合報導〕今日下午有香港網友發起「反極權反緊急法大遊行」。美國記者薩塔琳(Suzanne Sataline)今日傍晚6點左右,於灣仔採訪期間遭到香港警方攔查、拘留。

根據薩塔琳的推特,薩塔琳表示,自己遭警方使用的武器擊中(hit)、威脅(Threatened)、拘留(Detained),但並沒有遭到逮捕。

網路消息指出,薩塔琳曾向警方反映身體不適但遭到警方無視。

Held against my will. Hit. Detained. Threatened. But not arrested.