反《禁蒙面法》遊行！ 逾萬港人風雨中同行（不斷更新）

2019-10-06 16:00

首次上稿 14:30

更新時間 16:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府4日宣布引《緊急法》訂定《禁蒙面法》，並自昨（5）日凌晨0時起生效，今日下午再有香港網友發起「反緊急法」遊行。

綜合港媒報導，本次遊行共有2場，分別在港島區及九龍區，港島區由銅鑼灣崇光百貨遊行至中環遮打花園，九龍區遊行由尖沙咀梳士巴利花園遊行至深水埗楓樹街球場，2地同步於下午2時集合。

【15:50】九龍：一排持長盾的防暴警察在九龍塘窩打老道上設立防線，並舉出藍旗，警告群眾若未散去則可能使用武力。

【15:45】港島：大部分群眾經過政府總部前時未多作停留，繼續往灣仔方向前進。

【15:30】九龍：遊行隊伍在抵達楓樹街遊樂場前，轉至旺角大球場一帶，往九龍塘方向前進。

【15:23】港島：海富天橋上的另一批防暴警察也對群眾舉出黃旗。

【15:20】港島：遊行隊伍走上夏愨道高架道，可見政府總部的水馬（充水式護欄）防線內有約10多名防暴警察，群眾對警察指罵「黑社會」，警方對群眾舉出黃旗，警告行為違法。

【15:10】港島：遊行隊伍掉頭轉往干諾道中，往夏愨道、政府總部方向前進；同時，海富天橋上約有10多名防暴警察戒備。

【15:05】九龍：遊行隊伍行經港鐵旺角站附近，港鐵佐敦站有出口玻璃遭打碎。

【15:00】港島：遊行隊伍前頭陸續抵達遮打花園。

【14:55】港島：金鐘政府總部前通往海富中心的天橋遭警方封鎖，警方開始驅趕記者。有記者質疑以往不會封鎖天橋，警員表示「以往是以往，今日情況不同」。

【14:50】九龍：約10名防暴警察在尖沙咀警署高處監看遊行情況，群眾經過時高呼「黑社會」。

【14:45】港島：遊行隊伍前頭已經抵達金鐘一帶。

【14:35】港島：遊行隊伍前頭行經香港警察總部，天橋上約有10多名防暴警察戒備。

【14:30】九龍：遊行隊伍前頭已行抵港鐵佐敦站附近。

【14:10】香港警方發布新聞稿表示，現有大量示威者佔據軒尼詩道車道，此屬未經批准之集結，警告示威者停止任何違法行為。

【14:05】九龍：大批群眾走上馬路，佔據尖沙咀梳士巴利道及彌敦道部分車道。

【14:00】港島：銅鑼灣遊行正式出發，隊伍前頭群眾手持「香港警察蓄意謀殺」之黑底白字大旗，群眾高呼「Fight for freedom, stay with hong kong」、「香港人，反抗」、「五大訴求，缺一不可」等口號。

【13:50】銅鑼灣及尖沙咀2地群眾迅速增多。

【13:30】銅鑼灣及尖沙咀各有數百人聚集，現場下起大雨，群眾撐起雨傘。

【13:00】港島：有民眾自發於已經關閉的港鐵銅鑼灣站外發放口罩。有發放者表示，香港批發商疑似受壓，8月後就不再販售，本次是由台灣進口。

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