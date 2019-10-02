反送中》印尼記者疑遭警射中眼 經診斷將「永久失明」

2019-10-02 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕9月29日印尼籍女記者Veby Mega Indah在採訪反送中運動期間，疑遭香港警方發射的槍彈射中右眼。其代表律師韋智達今日證實，經醫生診斷後已告知Veby右眼將永久失明。

根據「立場新聞」報導，韋智達表示，醫生表示，Veby的瞳孔因為撞擊而破裂，右眼將會永久失明。

韋智達又稱獲得第三方提供的證據顯示，Veby是被橡膠子彈擊中，而不是當初認為的布袋彈。

日前，韋智達曾發新聞稿指，Veby將會向警務處處長盧偉聰及開槍警員提出刑事投訴及民事訴訟。

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