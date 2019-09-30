反送中》印尼女記者疑遭警射中眼 港警：不便評論

2019-09-30 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕昨（29）日在香港港島區的示威活動中，1名印尼籍的女記者「Veby Mega Indah」在直播期間，疑遭香港警方的布袋彈射中眼睛，當場倒地。印尼領事館表示，傷者目前情況穩定，仍須進一步接受治療。香港警方則表示，現有畫面只拍到在一下聲響後，有記者跌在地上，在檢查傷者傷勢以及錄取口供前，不便評論該名記者受傷的原因。

綜合香港媒體報導，「Veby Mega Indah」是印尼免費報《Suara》的副主編，在香港工作多年。事發當時「Veby Mega Indah」正在灣仔天橋上進行直播作業，不料，卻遭警方的布袋彈射中眼睛。由於事發當時有多名媒體工作者在場，「Veby Mega Indah」中彈倒地的過程也都被拍下。

香港「外國記者會 」發聲明指出，有畫面顯示，印尼記者受傷時，有警員在數公尺外發射彈藥，並指抗爭以來，已有多起記者遭警方攻擊的事件。外國記者對上述事件表示關注，並要求展開獨立調查。「外國記者會」呼籲警方保持克制，特別是在明日（10月1日）示威行動期間，必須尊重媒體採訪的權利。

「香港記者協會 」除了譴責對記者施以暴力的行為，也指出，「警方有責任協助新聞工作者的採訪工作，而這項職責亦意味着不應作出任何傷害記者的行為。記協將對此事進行調查，倘得到證實，將採取行動保護會員的權利和安全。」

警察公共關係科總警司謝振中今日則在記者會上聲稱，當時橋上有大量「暴徒」向警方推進，員警在別無選擇下發射布袋彈。對於該名記者受傷的原因他暫時不作評論，不過，他肯定警方不會刻意瞄準記者射擊。當被問及是否會向該名記者道歉時，謝振中表示，從現有畫面所見，鏡頭只拍到在一下聲響後，有記者跌在地上，但該記者受傷的原因，則有待傷者檢驗傷勢及錄取口供確定，警方現階段不作評論。

印尼領事館表示，已派領事館人員到院探望傷者，並指傷者目前情況雖然穩定，但需要接受進一步治療。領事館人員會持續觀察情況並提供需要的援助。

記者倒地前直播畫面請見︰

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