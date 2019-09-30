反送中》印尼女記者遭警射眼 律師：將告盧偉聰、開槍警

2019-09-30 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕29日在香港港島區的示威活動中，1名印尼籍的女記者「Veby Mega Indah」在直播期間，疑遭香港警方的布袋彈射中眼睛。協助「Veby Mega Indah」的「韋智達律師事務所」30日晚間發新聞稿指，Veby遭香港警方的布袋彈或橡膠子彈擊中，導致右眼嚴重受傷，未來會向警務處處長盧偉聰及肇事員警提起刑事、民事訴訟。

根據「立場新聞」報導，新聞稿指出，子彈從大約12公尺外撃中Veby的護目鏡，衝擊力道造成右眼嚴重受傷，除了右眼附近的傷口需要縫合外，左眼也有受傷。預計一週後，醫師對她的右眼進行全面性的診斷，並對傷勢作出全面性的評估。

香港警方今天下午在記者會上表示，當時橋上有大量「暴徒」，警方在別無選擇下發射布袋彈，該名記者受傷的原因他暫不作評論，但他肯定警方不會刻意瞄準記者射擊。

不過，「韋智達律師事務所」的新聞稿中指出，事發時Veby身穿「記者」字樣的反光背心以及頭盔，記者證也配掛在脖子上。當時，Veby與其他記者站於天橋的樓梯頂端，並沒有攙雜在示威者之中。

「韋智達律師事務所」指，子彈是從下方射出，這個角度只可能擊中上半身或頭部，質疑警方作法違反武器製造商的守則以及國際慣例。「韋智達律師事務所」表示，Veby還能活著已經相當幸運，如果不是有護目鏡，Veby必然已經失明。

對於此次事件的肇事責任，「韋智達律師事務所」表示，責任完全在於無法控制部份警員越發魯莽行為的警務處處長，以及射擊的警員身上。未來，Veby將會向警務處處長盧偉聰及肇事員警提起刑事、民事訴訟。

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