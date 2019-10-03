川普：中國代表團下週來美貿易談判

2019-10-03 23:07

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普3日離開白宮時對記者說，中國的一支代表團下週將抵美，展開兩國進一步貿易談判。

川普並強硬地說，若中國沒做到美國想要的，那美方有很多其他選項。針對3日試射其新型潛射彈道飛彈（SLBM）的北韓，他則說，若北韓想談，美方將會和朝方談。

川普並提到，中國國家主席習近平應考慮調查美國前副總統、正參加民主黨總統初選的拜登及其子杭特（Hunter Biden）。川普至今主張杭特隨拜登訪中後，杭特即獲得約15億美元的一筆投資基金。對此，拜登予以否認。

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