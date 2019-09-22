聯合國大會總辯論看點多 習近平、普廷不出席

2019-09-22 22:48

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕第74屆聯合國大會9月17日在美國紐約聯合國總部開議，會議主題為「激勵多邊努力消除貧困、促進優質教育、氣候行動及包容性」。

萬眾矚目的總辯論24日至30日即將登場，共排定196人上台發言，其中包括97位國家元首、5位副總統、46位政府領導人、5位副總理、38位部長。

大會表示，193個會員國在此期間要求舉行逾560場正式會議；相關會議轉播可在「UN Web TV」線上收看。

紐約時報22日報導，本屆聯合國大會總辯論聚焦氣候變遷、伊朗、貿易等議題；中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷、以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）料將不會出席；遭到美國等約50國政府視為非法政權領導人的委內瑞拉總統馬杜羅，則可能被拒於會場之外。

與此同時，美國總統川普有望交到志同道合的新朋友，他們包括有「熱帶川普」之稱的巴西總統波索納羅（Jair Bolsonaro）、喜劇演員出身的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。

報導整理，美國、沙烏地阿拉伯是否將攜手就「油廠無人機遇襲」事件譴責伊朗，後續發展值得關注。退出「巴黎協定」的美國料將不會出席23日舉行的「氣候行動峰會」，同時美國總統川普預計23日主持具歷史性意義的「呼籲全球保護宗教自由」會議，敦促國際社會採取具體措施，確保人民不因宗教或信仰受到攻擊；此舉已被部份專家解讀成「批評中國人權」的舉措。

報導指出，中美貿易談判發展，以及日本首相安倍晉三、南韓總統文在寅是否將在聯大會議期間發表對日韓貿易齟齬的看法，都值得關注。

此外，西方國家有望討論出如何對馬杜羅政權所引起的委國人道危機進行制裁，美國可能宣布如何對付向俄羅斯採購S-400地對空飛彈防禦系統的土耳其艾多根政府。預計9月28日舉行總統大選的阿富汗，政治動向也值得關注。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法