中國人被洗腦得多嚴重？澳洲YouTuber訪問完傻眼了

2019-10-03 00:50

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭延燒全球，各民主國家均有台灣、香港民眾站到街頭力挺港人，但也遭到中國僑民、留學生極力打壓，澳洲YouTuber在墨爾本訪問「反反送中」的中國人士，發現中國人被嚴重地「洗腦矇騙」，影片曝光後，台灣網友直呼：「台灣人真的不是中國人」。

澳洲網路紅人Avi Yemini時常關心社運議題，他近期在澳洲墨爾本參加一場反送中抗爭，現場有香港人提出訴求，也有台灣人手持國旗揮舞，遭到大批中國民眾叫囂、挑釁，他上前詢問多組中國僑民、留學生，最後得到的答覆令他相當傻眼。

鏡頭前能看見他先訪問一組中國留學生，其中一名男學生還配戴十字架當飾品，他們認為中國共產黨、中國政府都是很好的，人民不該有宗教信仰自由，也不能夠上街抗議政府，原因在於那些行為都是違法的，且他們自稱中國民眾也不在乎宗教議題。

Avi Yemini繼續追問，中國現在有數百萬人因基督教、伊斯蘭教信仰遭到逮捕，「你們覺得這是OK的嗎？」回答的女學生稱，「不知道有這件事情」，但她接著提到，中國人可以信仰，但若違法的話就會被逮捕，同行的男學生此時改口，認為在中國能夠有宗教自由。

影片被臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」分享，不少網友對此表示，「看完影片後⋯真慶幸我生長於台灣。台灣人真的要團結要珍惜！」、「籠中鳥待習慣了，即使在自由的國度依然覺得不習慣」、「完他們的邏輯思維，更加肯定除了膚色，我們的認知和價值觀絕對不一樣」、「洗的真乾淨」、「韓粉好像也差不多如此，說不出個所以然」、「這麼愛中國就別出國喝洋墨水啊」。

相關影音（Avi Yemini授權使用）

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