退將怕終身俸飛了沒去北京 王定宇：連機票都不敢訂

2019-10-02 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國昨（1）日舉辦建國70年慶祝活動，過去有台灣退將出席中共舉辦的政治活動，因台灣已修改「兩岸人民關係條例部分條文修正案」，立委王定宇表示，對照往年的媚共，今年退將們連機票都不敢預訂了。

前陸軍副司令、反年改大將吳斯懷在2016年被中國央視披露，他在該年11月間與多名台灣退將共同現身北京人民大會堂，聽中國領導人習近平演講，甚至在中國國歌響起時還跟隨眾中共官員一起肅立，當時畫面在網路曝光，令台灣社會感到相當憤怒。

根據《ETtoday》報導，中國邀請9名台灣退將出席中國建國慶祝活動，分別是李少弘、夏瀛洲、王文燮、甯攸武、傅慰孤、季麟連、陳盛文、高安國與黃幸強，9人之中無一出席大典，報導認為他們憂恐因「兩岸人民關係條例部分條文修正案」，罰款1000萬元並被剝奪終身俸。

報導指出，台灣有親中政黨赴會，包括中華統一促進黨、統一聯盟黨、台灣人民共產黨與愛國同心會。

立委王定宇對此在臉書解釋，「立法」二字可看作意為「立對台灣有益的法」，這也對台灣相當重要，對照退將們往年的媚共嘴臉，今年他們連機票都不敢預訂，王透露，等待立法院總質詢議程告一段落，接下來要好好處理「紅色代理人」法案了。

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