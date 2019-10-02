蠻橫！台藝大中生「反反送中」 寫「多讀點書」硬蓋連儂牆

2019-10-02 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕台灣社會持續聲援香港反送中抗爭，近期有私校陸續傳出中生不滿校內設有「連儂牆」因而予以破壞，國立台灣藝術大學今（2）日發生中國留學生群起覆蓋連儂牆的事件，影片曝光引發台灣網友憤怒。

臉書粉絲專頁「台灣也有一個騰訊」貼出影片，鏡頭前方有多名中國留學生手持黃色、紅色便條紙，在上頭寫下「反反送中」言論，如「多讀點書」、「學學歷史」、「把腦子從口袋裡拿出來」、「分裂不是大勢」、「中國加油」等紙條，或是直接以空白便條紙覆蓋既有的「反送中」希望小語。

中國留學生的行為當場受到其他學生制止，但中生強調校方允許他們覆蓋別人的紙條，勸阻的學生們說，不應用此類手段戕害他人的言論自由，但中國留學生們態度依舊強硬，不願貼在連儂牆空白處或另設「反反送中」連儂牆。

不少台灣網友得知此事後，紛紛留言指出「果然，中國人到哪都不受歡迎」、「讓更多人看看這樣的德行，中國人出國不是唸書，是出來污染世界的」、「這些垃圾怎麼可以在台灣出現啊」、「蟑螂到處流竄」、「這些中國人是在囂張什麼？濫用自由」、「中國人真愛跟風」。

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