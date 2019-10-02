緬甸小象成功獲救 凸顯盜獵危機仍在

2019-10-02 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸Wingabaw大象庇護營，日前成功救援了一隻誤入盜獵者陷阱的4個月大幼象，現在這隻被取名為艾雅‧賽恩（Ayeyar Sein）的小象復原狀況良好，雖然腳上還戴著固定傷勢用的夾板，可愛模樣仍深得照護員的心。

據《路透》報導，緬甸Wingabaw大象庇護營上個月在該國西南部森林，拯救了一隻誤入盜獵者陷阱的4個月大幼象，她的左前腿遭陷阱夾傷，父母慘遭盜獵者殺害。

現在這隻被命名為艾雅‧賽恩（Ayeyar Sein），雖然腳上還戴著以竹子和繃帶做成的夾板，但在定期清理傷口之下，賽恩的恢復狀況良好，食慾也逐漸恢復正常。

照護員表示：「當她被救回營地時，左腳傷勢非常嚴重。在每天兩次的清創、換藥之下，賽恩的復原狀況非常良好。」

照護員補充，當時賽恩誤入陷阱，但她的父母並不在身邊，恐怕已遭盜獵者殺害。據悉，不肖盜獵者在殺害大象後，採象牙、象皮作為飾品、傳統藥材等原料販售牟利。

對營地工作人員來說，照顧小象並不是一件容易的事情，因為缺乏母象的餵食、只喝奶粉泡的牛奶恐怕會讓她稍嫌脆弱，因此照護員們都非常密切關注賽恩的狀況。

賽恩現在將會和營區內其他失去雙親、夥伴的大象一起療傷和成長。據專家2018年統計報告指出，目前緬甸僅存1400至2000頭野生象，並有5000頭大象遭囚禁，凸顯出緬甸所面臨的盜獵危機。

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