神奇！這隻斑馬身上沒有「斑馬線」 而是一塊塊斑點...

2019-09-21 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕斑馬身上一條一條的白色條紋是「斑馬線」的名稱由來，但肯亞馬賽馬拉國家保護區近來卻出現一隻神奇的斑馬，牠身上完全沒有「斑馬線」，取而代之的是一塊一塊的白色斑點。

據《國家地理》 報導，當時攝影師弗蘭克·劉（Frank Liu）正在尋找犀牛準備拍攝，當地馬賽族嚮導蒂拉（Antony Tira）率先看到這隻才剛出生一星期左右的小斑馬，並為其取名為蒂拉（Tira）。

弗蘭克·劉透露，斑馬的條紋就像指紋一樣獨特，但在馬賽馬拉可能是首次發現斑點斑馬。加州大學杉磯分校生物學家拉里森（Ren Larison）表示，這是罕見的基因突變所造成「假性黑化症（pseudomelanism）」，一旦出現這類突變，動物的條紋就會發生異變。

基本上，哺乳動物體內的黑素細胞（melanocyte）可分泌黑色、紅色、黃色或棕色色素，藉此決定其毛髮和皮膚的顏色。美國阿拉巴馬州哈德森阿爾法研究所（HudsonAlpha Institute）遺傳學家巴什（Greg Barsh）指出，有多種突變狀況會干擾黑色素的合成過程，在所有相關疾病當中，黑素細胞往往是正常分佈的，但它們產生的黑色素卻是異常的。

一般斑馬的黑素細胞是均勻地分佈在整個皮膚中，因此剃光的斑馬將是整隻黑色的。巴什認為，蒂拉的黑素細胞位置應該都沒有變，但由於某種原因讓黑色素失常才會造成這種現象。

拉里森分析，像蒂拉這樣擁有不尋常顏色的斑馬可能不會活太久，因為在群體中若有個體與眾不同，就會很容易被掠食者盯上。另外，斑馬白色條紋可有效避免蒼蠅叮咬，沒有條紋的蒂拉也許很容易被蚊蟲襲擊，並被傳染疾病而死亡。

但是，如果蒂拉能夠突破重重困難生存下來進入成年期，則沒有理由認為牠不適合斑馬族群。在南非進行的一項研究發現，至少有兩種顏色異常的平原斑馬，和其他斑馬有正常的社群關係，其中包括傳宗接代。

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