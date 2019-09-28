猩猩崛起！阿根廷首隻擁有人權的「非人」動物就是牠

2019-09-28 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷布宜諾斯艾利斯郊區的一處動物園，過去20餘年來長期「關押」母紅毛猩猩桑德拉（Sandra），律師在2014年開始為牠打官司，法院最後裁定牠是阿根廷首個具有人權的非人類動物，而現年33歲的桑德拉也在昨天（27日）被送往美國「頤養天年」。

據《BBC》報導，桑德拉出生於東德動物園，1995年被賣到布宜諾斯艾利斯，一生當中大部分時間都關在一個單獨的隔間裡，桑德拉在1999年誕下一隻母猩猩，但很快地「女兒」就被賣給中國的一個動物公園。

律師為了捍衛牠的權利告上法院後，其判決為猿類動物被合法地視為人而不是財產樹立了先例。但是，之後數年桑德拉仍待在原本的動物園，就算園方2016年倒閉並展開重建為生態公園的工程，牠還是沒法離開。

阿根廷法院雖然在2017年批准將桑德拉轉移到美國佛羅里達人猿中心，然而在申請美國許可證時遇到一些問題而拖延了時間。如今，桑德拉終於踏上前往美國的旅程，昨先被送到堪薩斯州接受檢查，接著就會送往佛州。

佛羅里達人猿中心佔地100英畝（約40公頃），收留了從馬戲團、實驗室、動物園和私人豢養等處救出來的猿類動物。桑德拉將與其他21隻猩猩一起，自由自在地在11個室外區域之間活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法