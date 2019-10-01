中共建政70年閱兵典禮 畫面竟似納粹紀錄片

2019-10-01 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕中共建政70週年國慶今日在北京天安門舉行，其中令人注目的除了首度出現女將軍帶領女兵方陣，多項新式武器和武裝首度公開亮相。值得注意的是，由中國央視轉播的畫面及媒體所攝相片，竟酷似1935年由德國知名女紀錄片導演蘭妮．雷芬斯坦（Leni Riefenstahl）當年為納粹德國所攝紀錄片《意志的勝利》。

在閱兵典禮時，中國國家領導人習近平站在座車中，行經天安門廣場，經過各陣面前皆能聽見其向習大喊「主席好」，習近平則對麥克風說「同志們好」。而在典禮其中，也有由各方陣在廣場上進行閱兵表演，據《人民日報》報導，在場甚至有由民兵組成的方陣。

恰巧的是，納粹德國紀錄片《意志的勝利》（Triumph des Willens）其中有多數場景與此次中國國慶相關畫面神似，雖在閱兵典禮時車隊行經天安門廣場，習近平的臉一直都顯現於鏡頭前，不同於《意志的勝利》希特勒為正面鏡頭，但2人同樣是站在車內，並行經一旁的軍隊、人群。

而在解放軍方陣中「排列整齊」、「衣著統一」甚至到「動作一致」的畫面，也與紀錄片中納粹德軍的樣貌神似。

據悉，《意志的勝利》記述1934年納粹黨當時在紐倫堡召開全國黨代會，共有逾70萬支持者出席。希特勒則委託名導演蘭妮．雷芬斯坦製作。該片主題意在宣揚，德國已重返世界大國行列，而希特勒成為國家真正領袖，並將為德意志帶來榮耀。

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