中共建政70年 習近平對台重申「一兩國制」

2019-10-01 10:40

〔記者鍾麗華／台北報導〕中共今天舉行建政70年國慶，中共中央總書記、國家主席習近平發表约10分鐘講話，他在兩岸問題上提到，「前進征程上，我們要堅持『和平統一、一國兩制』的方針，保持香港、澳門長期繁榮穩定，推動海峽兩岸關係和平發展，團結全體中華兒女，繼續為實現祖國完全統一而奮鬥。」

習近平並稱，「中國人民解放軍和人民武裝員警部隊要永保人民軍隊性質、宗旨、本色，堅決維護國家主權、安全、發展利益，堅決維護世界和平。」

事實上，習近平昨晚在慶祝「建政70年」招待會致詞時談到台灣。他說，「我們要堅持一個中國原則和九二共識，推動兩岸關係和平發展，深化兩岸經濟文化交流合作，造福兩岸同胞。實現祖國完全統一，是大勢所趨、大義所在、民心所向，是任何人，任何勢力都無法阻擋的」。

對此，陸委會昨晚回應，「九二共識」在今年「習五條」提出後，已經和「一國兩制」牢牢綁在一起，沒有中華民國生存的空間。香港情勢更證明所謂「一國兩制」是中國共產黨不願信守的虛偽承諾。對岸領導人懼怕民主，與民心隔閡，所謂「統一的大勢大義」，其實只是包裝獨裁的口號，只是轉移內外治理危機的質疑。在此時刻，我們更要呼籲對岸在專制極權70年後，勇敢地把民主權利還給人民。

陸委會指出，「北京當局一黨專政，成立70年來的治理舉措只有坦克導彈的暴力、異議人士的關押監控，沒有和平、自由與人權」；中華民國維護民主體制、主權在民，「政府由擁有完整人權保障和政治權利的人民定期選舉決定，絕對能抵禦阻擋中國共產黨霸道威脅與錯誤的一國兩制主張」。

陸委會表示，中華民國是主權國家，台灣從不是中華人民共和國的一部分，這是國際現實，政府3年多來致力維護台海和平穩定，採取理性、不挑釁政策；但「中共變本加厲，加大滲透分化、軍事恫嚇、更惡意奪我多個邦交國，企圖迫我接受其政治主張，此乃破壞兩岸關係的亂源」。

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