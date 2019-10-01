習近平重申「一兩國制」 國民黨：未體察兩岸形勢變化

2019-10-01 13:05

〔記者施曉光／台北報導〕針對中國國家主席習近平今天在對岸慶祝建政70週年慶典上發表談話，宣稱堅持「和平統一、一國兩制」方針，推動兩岸關係和平發展，為實現祖國完全統一而奮鬥，國民黨聲明回應，這是習近平繼今年元月2日講話之後，再度觸及對台工作方針，但遺憾的是，習近平似乎沒有體察到9個月來兩岸形勢的變化，當前世局詭譎多奇，國人同胞處驚莫變，惟宜有更深一層的體會。

國民黨表示，中共自1978年第11屆3中全會奉行改革開放，以此為分水嶺，迄今政治經濟制度已形成了一種新型架構，既不同於計畫時期，也有別於經典的西方資本主義制度，目前中國大陸已成世界第二大經濟體，從地緣政治和區域整合的角度來看，要切割兩岸關係談何容易，蔡政府想斷絕經貿往來，要付出什麼代價？有無替代方案？都必須負責任地向人民說清楚、講明白，不能只是一味堅持意識形態，操弄民粹，耍嘴皮子，帶領群眾高喊抗中、反中甚或仇中。

國民黨並強調，該黨是一個走中道路線的政黨，恪遵中華民國憲法、憲法增修條文以及相關法律，處理兩岸間人民權利義務關係及其他事務，1992年11月兩岸達成「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式，各自表達」的共識，推動兩岸交流，促進雙贏互利，「九二共識」的出現有其歷史根據，且不等同一國兩制。

國民黨指出，該黨不贊成「一國兩制」，也不認同蔡英文總統刻意將「九二共識」抹紅成「一國兩制」，蔡英文自以為撿到槍，但其實是欠歷史一個交待，我方所表述的「一中」，就是1912年孫中山歷經10次革命所締造的亞洲第一個民主共和國中華民國。

國民黨指出，該黨現今政策綱領中明定「確保和平穩定發展的兩岸」，並宣示贏回政權後，將秉持過去執政經驗，重新帶領台灣回到兩岸和平發展的道路，也就是在堅決不接受「一國兩制」，反對台獨，主張「一中各表的九二共識」基礎上，推動兩岸交流，致力於讓台灣安全，人民發大財。

國民黨呼籲各界體察中華民國憲法及憲法增修條文所規範的中華民國憲政體制，正視中華民國屹立於台澎金馬的事實，並號召國人在10月10日雙十國慶這一天，共同讓青天白日滿地紅國旗飄揚在全台各地，祝願中華民國108歲生日快樂。

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