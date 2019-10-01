日本海自P-3C反潛機維修事故 掉落零件砸死1維修人員

2019-10-01 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕日本海上自衛隊昨日（30日）發生一起不幸意外，1架P-3C反潛機在維修過程中發動機零件意外掉落，壓死一名40歲的維修人員。

綜合媒體報導，昨日下午2時40分左右，在海上自衛隊鹿屋航空基地，1架P-3C反潛機的維護作業中，因為零件意外掉落，砸中一位維修人員，醫生趕到現場時該名人員已經死亡。海自聲明稿表示，該名維修人員當時正試圖卸下P-3C的其中1具發動機，卻意外發生這起事故，整個維修作業都是按照規定進行，肇事的原因仍需要進一步調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法