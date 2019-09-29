反送中》荃灣中學生罷課 陳伯：願刀山下火海守護孩子

2019-09-29 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕今（29）日世界各地紛紛發起「929全球反極權大遊行」，香港荃灣區學生今日也發起「929荃灣區中學生罷課集會」，響應10月1日的「三罷行動」，逾200多名學生、民眾出席。「守護孩子行動」發起人「陳伯」、歌手阮民安也到場向學生加油喊話。

綜合香港媒體報導，香港荃灣區中學生因不滿舉辦活動受到校方打壓，聯合發起「罷課集會」，重申「五大訴求、缺一不可」，集會於今日下午2時58分開始，現場播放《願榮光歸香港》。

報導指出，高齡73歲的陳伯首位發言表示：「鬥爭非一日的事， 法治、民主的爭取是長期鬥爭，我願與年輕人繼續走下去。為年輕人，願刀山下火海，也要守護香港孩子」。

香港39歲男歌手阮民安亦有到場喊話，並獻唱《開始戀愛》為學生打氣。阮民安認為，每個藝人都需要和香港人一同前行，並強調，為了下一代，這次的運動絕對不可以輸，不要放棄。

據了解，活動最後，荃灣學生當場做了18區連儂布，讓市民在上面簽名，負責人表示，會於10月1日當天將布條帶到港島，展示荃灣民眾決心，活動於晚間6時10分結束。

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