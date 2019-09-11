反送中》合唱《願榮光歸香港》遍地開花 千人擠爆沙田商場

2019-09-11 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕今日晚上在香港各區合唱《願榮光歸香港》的行動遍地開花，合唱聲和口號聲響徹沙田、大埔、鑽石山、荃灣、九龍灣、西環等各區商場。在沙田新城市廣場的中庭，甚至有上千市民參與這場「音樂盛宴」。

綜合香港媒體報導，沙田新城市廣場中庭以及各個樓層靠中庭的欄杆周圍，被上千名前來參與的市民佔滿。眾人除了合唱《願榮光歸香港》以外，還高唱《問誰未發聲》（Do you hear the people sing），現場市民又舉起象徵「五大訴求 缺一不可」五指，或是高喊「光復香港 時代革命」等口號。

另外，在沙田新城市廣場外的「百步梯」，今日也有人自發進行「義士紀念活動」，悼念在反送中運動期間死諫的抗爭者。

而在九龍灣淘大商場，市民合唱期間，1名帶有中國口音的中年男子到現場大唱中國國歌，並用手機拍攝在場人士。過程中，該男子雖與現場市民發生肢體衝突，但他仍繼續高聲唱國歌，在場人士則高喊「回大陸」、「香港人加油」等口號，亦有人呼籲不要理會這名男子。最後，鎮暴警員手持警棍和胡椒噴劑到場，市民則向警員喝倒采，要求他們離開。

晚間幾乎在同一時間，於大埔超級城、鑽石山的荷里活廣場、荃灣廣場、西環西寶城、油塘大本型等商場都有合唱行動，整個活動大約在晚間10點多陸續結束。

相關影片請見︰

沙田新城市廣場

荃灣廣場

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